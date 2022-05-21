Харків: через смерть мера оголошений триденний траур

13:13 17 грудня Київ, Україна

Секретар міської ради Ігор Терехов підписав розпорядження, яким в Харкові оголошується триденний траур у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса

"У зв'язку зі смертю харківського міського голови Геннадія Кернеса, 17, 18, 19 грудня оголошено днями жалоби в місті Харків", - зазначили в міськраді.

У ці дні буде приспущено Державний прапор України і прапори міста Харків на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.



Також скасовуються всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.