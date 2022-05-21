Харків: через смерть мера оголошений триденний траур

Секретар міської ради Ігор Терехов підписав розпорядження, яким в Харкові оголошується триденний траур у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса.
У ці дні буде приспущено Державний прапор України і прапори міста Харків на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях.
Також скасовуються всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Також скасовуються всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
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