Хакери знову зламали російське ТБ у Криму та транслювали промову Зеленського

15:50 09 вересня Київ, Україна

Українські хакери зламали телебачення у тимчасово окупованому росією Криму, показавши звернення президента Володимира Зеленського до українців у Криму.

Замість пропагандистських новин на російському ТБ з'явилося текстове звернення до кримчан.

"Шановні українці в Криму, тримайтеся подалі від російських військових об'єктів, повідомляйте інформацію про окупантів українським спецслужбам, вірте у ЗСУ та чекайте на звільнення", - йдеться в повідомленні.

У ролику також показано відеоряд про українську армію.