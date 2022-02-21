Хакери планують провести нові кібератаки на Україну 22 лютого – Держспецзв'язку

16:07 21 лютий Київ, Україна

Фахівці кажуть, що повідомлення про кібератаки було викладено на Raidforums 20 лютого. Наразі сповіщення та гілку повідомлень під ним видалили.



У ньому йшлося про нові кібератаки на сайти державного та оборонного секторів, українські банки та інші ресурси, сайти

яких мають домен ".ua".