Хакери планують провести нові кібератаки на Україну 22 лютого – Держспецзв'язку

Фахівці кажуть, що повідомлення про кібератаки було викладено на Raidforums 20 лютого. Наразі сповіщення та гілку повідомлень під ним видалили.
У ньому йшлося про нові кібератаки на сайти державного та оборонного секторів, українські банки та інші ресурси, сайти
яких мають домен ".ua".
У ньому йшлося про нові кібератаки на сайти державного та оборонного секторів, українські банки та інші ресурси, сайти
яких мають домен ".ua".
Європейський Союз 21 лютого підтвердив МЗС України, що готове надати комплексну покрокову інструкцію щодо зміцнення кібербезпеки країни.
У CERT-UA нагадують, що при виявленні ознак кібератак або аномальних дій в інформаційних системах слід звертатися сюди .
По всій Україні 15 лютого 2022 року не працювали банкомати, термінали самообслуговування та платіжні термінали, а також додаток «Ощад 24/7» та електронні сервіси банку. Відбувся збій у роботі мобільної програми та вебверсії «ПриватБанку». DDoS-атаки отримали сайти Міноборони та ЗСУ, а також додаток «Дія».
У Міноборони повідомлялося, що атака на сайт міністерства вранці 16 лютого продовжувалася, але її успішно відбивають.
Пізніше у Мінцифрі підтвердили, що Україна пережила найбільшу DDoS-атаку за всю історію країни.
У CERT-UA нагадують, що при виявленні ознак кібератак або аномальних дій в інформаційних системах слід звертатися сюди .
По всій Україні 15 лютого 2022 року не працювали банкомати, термінали самообслуговування та платіжні термінали, а також додаток «Ощад 24/7» та електронні сервіси банку. Відбувся збій у роботі мобільної програми та вебверсії «ПриватБанку». DDoS-атаки отримали сайти Міноборони та ЗСУ, а також додаток «Дія».
У Міноборони повідомлялося, що атака на сайт міністерства вранці 16 лютого продовжувалася, але її успішно відбивають.
Пізніше у Мінцифрі підтвердили, що Україна пережила найбільшу DDoS-атаку за всю історію країни.
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