Хакери масово розсилають українцям шкідливе програмне забезпечення

15:33 01 вересня Київ, Україна

Хакери розсилають українським, австрійським та німецьким організаціям листи, відкриття яких призводить до завантаження шкідливої програми на ПК.

Про це повідомила Держспецзв'язку у Telegram.



30 та 31 серпня зафіксовано масові розсилки електронних листів "Технічне креслення" ("Technisches Zeichnen") серед українських, австрійських та німецьких організацій. В результаті його відкриття на ПК буде завантажено шкідливу програму AgentTesla.



У вкладенні в електронний лист знаходиться IMG-файл, що містить однойменний CHM-файл, відкриття якого призведе до виконання JavaScript-коду, який, у свою чергу, забезпечить завантаження та виконання файлу node.txt за допомогою PowerShell. Зазначений файл містить PowerShell-код, який здійснить декодування, декомпресію та виконання DLL та EXE файлів. Файл EXE є шкідливою програмою AgentTesla" - Держспецзв'язку.