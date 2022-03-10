Хакери з Anonymous зламали та злили базу даних Роскомнагляду

18:39 10 березень Київ, Україна

Роскомнагляду, який, зокрема, відповідає за моніторинг, контроль та цензуру російських ЗМІ, зазнав хакерської атаки, в результаті якої було оприлюднено понад 360 000 файлів – 820 гігабайт інформації.

Як зазначено, діяльність Роскомнагляду завжди викликає суспільний інтерес у громадян Росії та всього світу. Їхні недавні дії лише підкреслили це:

"Роскомнагляд дав вказівки про те, що можна говорити, і наказав ЗМІ видаляти матеріали, які називають вторгнення Росії в Україну вторгненням. У відповідь на фактперевірку Facebook заяв Росії про війну Роскомнагляд почав обмежувати доступ до Facebook, а потім заблокував його. Роскомнагляд також пригрозив заблокувати доступ до російської Вікіпедії через їх статтю про російське вторгнення в Україну. Це слідує за встановленою історією подібних дій у минулому. Джерело, що входить до складу Anonymous, вважає, що росіяни повинні мати доступ до інформації про свій уряд. Вони також висловили свою незгоду з відрізанням росіян від незалежних ЗМІ та зовнішнього світу. Ми публікуємо цей реліз, чекаючи потенційного відключення Росії від глобального інтернету 11 березня, і сподіваємося, що росіяни встигнуть завантажити ці дані до цього часу, - йдеться в повідомленні.

Як відомо, після вторгнення Росії в Україну та розгортання повномасштабної війни в РФ було прийнято низку законів, які унеможливили роботу незалежних ЗМІ. Багато хто припинив роботу або вивезли редакції до інших країн.





