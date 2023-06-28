"Гвардія наступу": подання заявок продовжується

09:17 28 червня Київ, Україна

Подання заявок до "Гвардії наступу" триває, зокрема, до нової бригади "Хартія", розповів представник Нацгвардії України Руслан Музичук.



За його словами, добровольці, які подавали заявку цієї весни та на початку червня, зараз проходять тренування та бойове злагодження. Водночас ті підрозділи, що були залучені до бойових дій, які виконували завдання щодо відбиття атак на Київському, Чернігівському напрямках, зараз виконують завдання на сході та півдні України, де ведуться активні бойові дії.

"На деяких напрямках, на сході наші бійці ведуть як оборонні, так і наступальні дії. Зокрема, зараз Лиманський, Авдіївський, Мар'їнський напрямок — саме там, де намагається більше штурмувати ворог. Проте наші захисники, бригади, наші батальйони, які там залучені, утримують свої позиції", - розповів речник Нацгвардії.

Він додав, що підрозділи Нацгвардії залучені у контрнаступі на півдні України та мають просіювання до кілометра.

"Зараз триває подача заявок (до Гвардії наступу - ред.), ті ж механізми подачі залишилися. Головне - можна подати через офіційний сайт до цих бригад. Кілька місяців тому ми говорили про формування нової бригади "Хартія". Вона також формується", – розповів Музичук.

Нацгвардієць розповів, що в бригадах багато вакансій, зокрема щодо підрозділів, де застосовують БПЛА, піхотних підрозділів, також потрібні водії бронемашин.