ГУР Міноборони України представило фото евакуації українців та громадян Молдови з Гази

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України представило фотографії процесу евакуації першої групи українців із Сектору Гази. Разом із ними також було врятовано громадян Молдови.
Про це повідомило ГУР у своєму офіційному Telegram-каналі 9 листопада.
Розвідники наголосили, що першу групу українців, що складається з 43 громадян, успішно евакуювали із зони конфлікту в Секторі Гази. Наразі ці українці перебувають у безпеці на території Єгипту.
Операція з порятунку громадян із Гази триває, і у її здійсненні беруть участь співробітники ГУР Міноборони України за підтримки Міністерства закордонних справ України, діючи під загальним керівництвом президента України.
Крім того, Україна надала допомогу у вивезенні із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Мая Санду вже висловила подяку за допомогу.
Про це повідомило ГУР у своєму офіційному Telegram-каналі 9 листопада.
Розвідники наголосили, що першу групу українців, що складається з 43 громадян, успішно евакуювали із зони конфлікту в Секторі Гази. Наразі ці українці перебувають у безпеці на території Єгипту.
Операція з порятунку громадян із Гази триває, і у її здійсненні беруть участь співробітники ГУР Міноборони України за підтримки Міністерства закордонних справ України, діючи під загальним керівництвом президента України.
Крім того, Україна надала допомогу у вивезенні із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Мая Санду вже висловила подяку за допомогу.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі