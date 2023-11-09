ГУР Міноборони України представило фото евакуації українців та громадян Молдови з Гази

12:57 09 листопада Київ, Україна

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України представило фотографії процесу евакуації першої групи українців із Сектору Гази. Разом із ними також було врятовано громадян Молдови.

Про це повідомило ГУР у своєму офіційному Telegram-каналі 9 листопада.

Розвідники наголосили, що першу групу українців, що складається з 43 громадян, успішно евакуювали із зони конфлікту в Секторі Гази. Наразі ці українці перебувають у безпеці на території Єгипту.

Операція з порятунку громадян із Гази триває, і у її здійсненні беруть участь співробітники ГУР Міноборони України за підтримки Міністерства закордонних справ України, діючи під загальним керівництвом президента України.

Крім того, Україна надала допомогу у вивезенні із зони бойових дій 36 громадян Молдови. Президентка Молдови Мая Санду вже висловила подяку за допомогу.