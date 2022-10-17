ГУР та "Повернися живим" запускають проєкт "Бавовна в москві"
17:55 17 жовтня Київ, Україна
Головне управління розвідки Міністерства оборони України та фонд "Повернися живим" анонсували запуск нового проєкту, пов'язаного з ураженням військових цілей на великій відстані.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці фонду.
"Запускаємо новий проєкт із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Ініціатива, яка вже вийшла в частині соцмереж Фонду під пілотною назвою "Бавовна в москві", пов'язана з роботою на далекі дистанції", - йдеться в повідомленні.
У фонді повідомили, що його команда працює над проєктом близько двох місяців і днями уклала щодо нього фінальний контракт. Детальну інформацію про проєкт та його вартість пообіцяли надати згодом.
"Звертаємось до тисяч наших благодійників: ми приголомшені кількістю пропозицій задонатити "на великий бум". Але фінансову складову проєкту вже реалізовано. Тому закликаємо вас долучатися до системної допомоги Силам оборони України", - додали у "Повернися живим".
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