ГУР та "Повернися живим" запускають проєкт "Бавовна в москві"

17:55 17 жовтня Київ, Україна

Головне управління розвідки Міністерства оборони України та фонд "Повернися живим" анонсували запуск нового проєкту, пов'язаного з ураженням військових цілей на великій відстані.



Про це повідомляється на Facebook-сторінці фонду.

"Запускаємо новий проєкт із Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України. Ініціатива, яка вже вийшла в частині соцмереж Фонду під пілотною назвою "Бавовна в москві", пов'язана з роботою на далекі дистанції", - йдеться в повідомленні.

У фонді повідомили, що його команда працює над проєктом близько двох місяців і днями уклала щодо нього фінальний контракт. Детальну інформацію про проєкт та його вартість пообіцяли надати згодом.