Гуманітарні коридори евакуації, що діють сьогодні, 11 березня

12:32 11 березень Київ, Україна

11 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

1. Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя)

Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.

Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. 2. Пологи – Токмак – Василівка-Кам'янське – Запоріжжя

Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.

Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації. 3. Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер'янівка – Новоадріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)

4. Енергодар – Запоріжжя

5. Ізюм - Мала Камишуваха - Барвінкове - Близнюки - Лозова

Планується доставка гуманітарного вантажу.

Планується доставка гуманітарного вантажу. 6. Буча – Ворзель – Михайлівка - Рубіжівка - Шпитки - Білогородка - Київ

7. Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білогородка – Київ

8. Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ

9. Микуличі - Немішаєве - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ - Андріївка – Липівка – Макарів-Небілиця – Ставище – Кочерів-Коростишів – Глибочиця – Житомир

10. Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир - Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир

Автобуси для евакуації з Київської області відправлять з Києва.



Евакуація проводиться безкоштовно



Водії, які будуть рухатися в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей.