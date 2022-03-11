Гуманітарні коридори евакуації, що діють сьогодні, 11 березня

12:32 11 березень Київ, Україна

11 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:

  • 1. Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя)
    Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.
  • 2. Пологи – Токмак – Василівка-Кам'янське – Запоріжжя
    Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.
  • 3. Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер'янівка – Новоадріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
  • 4. Енергодар – Запоріжжя
  • 5. Ізюм - Мала Камишуваха - Барвінкове - Близнюки - Лозова
    Планується доставка гуманітарного вантажу.
  • 6. Буча – Ворзель – Михайлівка - Рубіжівка - Шпитки - Білогородка - Київ
  • 7. Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білогородка – Київ
  • 8. Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
  • 9. Микуличі - Немішаєве - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ - Андріївка – Липівка – Макарів-Небілиця – Ставище – Кочерів-Коростишів – Глибочиця – Житомир
  • 10. Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир - Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир
Автобуси для евакуації з Київської області відправлять з Києва.

Евакуація проводиться безкоштовно

Водії, які будуть рухатися в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей.