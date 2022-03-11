Гуманітарні коридори евакуації, що діють сьогодні, 11 березня

11 березня працюватимуть гуманітарні коридори евакуації за такими напрямками:
- 1. Маріуполь – Запоріжжя (Маріуполь – Портовське – Мангуш (в обхід Нікольського) – Республіка – Розівка – Більмак – Пологи – Оріхів – Запоріжжя)
Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.
- 2. Пологи – Токмак – Василівка-Кам'янське – Запоріжжя
Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами для евакуації.
- 3. Волноваха – Покровськ (Волноваха – Валер'янівка – Новоадріївка – Кирилівка – Вугледар – Покровськ)
- 4. Енергодар – Запоріжжя
- 5. Ізюм - Мала Камишуваха - Барвінкове - Близнюки - Лозова
Планується доставка гуманітарного вантажу.
- 6. Буча – Ворзель – Михайлівка - Рубіжівка - Шпитки - Білогородка - Київ
- 7. Гостомель – Буча – Михайлівка – Рубежівка – Шпитки – Петрушки – Білогородка – Київ
- 8. Козаровичі – Лютіж – Старі Петрівці – Нові Петрівці – Вишгород – Київ
- 9. Микуличі - Немішаєве - Ворзель - Михайлівка - Рубежівка - Мрія-Петрушки - Білогородка - Київ - Андріївка – Липівка – Макарів-Небілиця – Ставище – Кочерів-Коростишів – Глибочиця – Житомир
- 10. Макарів – Небілиця – Ставище – Кочеров – Коростишів – Глибочиця – Житомир - Бородянка – Пісківка – Малин – Радомишль – Житомир
Автобуси для евакуації з Київської області відправлять з Києва.
Евакуація проводиться безкоштовно
Водії, які будуть рухатися в колонах евакуації, будь ласка, беріть із собою максимальну кількість людей.
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