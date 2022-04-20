Гуманітарна допомога Україні від Польщі та Японії

09:31 20 квітня Київ, Україна

Як західні, так і східні країни активно допомагають Україні впоратися із російською окупацією.

Японія ухвалила рішення про передачу Україні захисних масок від ураження хімічною зброєю та дронів.



Польський уряд ініціював будівництво в Україні контейнерних містечок для тимчасово переміщених осіб, у яких проживатимуть жінки та діти, які біжать від російської агресії зі сходу України. Перше таке містечко прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відкрив у Львові.



У Варшаві відкрито простір для дистанційного навчання, яким зможуть скористатися українські учні та студенти, які перебувають у Польщі у зв'язку з воєнними діями в Україні.