ДСНС взимку запустить систему оповіщення населення про загрози

19:30 29 вересня Київ, Україна

З 1 грудня ОВА інформуватимуть громадян про загрози за допомогою нової системи сповіщення ДСНС.



Про це під час брифінгу у четвер, 29 вересня, заявив заступник голови ДСНС Роман Примуш.

Ми завершили тестування по всій країні, яке проводили з 7 по 23 вересня. Усього за весь період тестування ми відправили у кожному регіоні вісім сповіщень", - заявив Примуш.



За його словами, з грудня обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також термінову евакуацію.



Разом із повідомленнями надходитимуть інструкції щодо подальших дій.



У ДСНС також зазначили, що тестування нової системи екстрених оповіщень продемонструвало її ефективність, зокрема, повідомлення до абонентів надходили протягом 20 - 30 секунд.



У ДСНС налаштували систему сповіщення для смартфонів та моделей телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз працюють над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони старіших версій.