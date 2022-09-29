ДСНС взимку запустить систему оповіщення населення про загрози

З 1 грудня ОВА інформуватимуть громадян про загрози за допомогою нової системи сповіщення ДСНС.
Про це під час брифінгу у четвер, 29 вересня, заявив заступник голови ДСНС Роман Примуш.
За його словами, з грудня обласні військово-цивільні адміністрації інформуватимуть населення про загрози на місцях: небезпечні погодні умови, можливий викид радіації чи інших хімічних елементів, а також термінову евакуацію.
Разом із повідомленнями надходитимуть інструкції щодо подальших дій.
У ДСНС також зазначили, що тестування нової системи екстрених оповіщень продемонструвало її ефективність, зокрема, повідомлення до абонентів надходили протягом 20 - 30 секунд.
У ДСНС налаштували систему сповіщення для смартфонів та моделей телефонів, які були випущені після 2015 року. Зараз працюють над тим, щоб сповіщення могли отримувати телефони старіших версій.
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