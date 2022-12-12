ДСНС: зросла кількість пожеж через газові пальники

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне використання газових пальників, які використовують для нагрівання води та приготування їжі в період відключення електроенергії. Про це 12 грудня повідомили у ДСНС.
Зазначається, що лише минулої доби сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Внаслідок інцидентів десять людей загинули, і шість постраждали.
Зазначається, що лише минулої доби сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Внаслідок інцидентів десять людей загинули, і шість постраждали.
Так, слід купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкцій виробника.
Газовий пальник призначений для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди – обов'язково має бути вентиляція.
Важливо перевіряти цілісність балончика: відсутність слідів витоку газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Крім того, не можна допускати нагрівання балонів.
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