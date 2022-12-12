ДСНС: зросла кількість пожеж через газові пальники

12:56 12 грудня Київ, Україна

В Україні зросла кількість пожеж через неправильне використання газових пальників, які використовують для нагрівання води та приготування їжі в період відключення електроенергії. Про це 12 грудня повідомили у ДСНС.

Зазначається, що лише минулої доби сталося 142 пожежі, з них 91 - у житловому секторі. Внаслідок інцидентів десять людей загинули, і шість постраждали.
 
"Закликаємо приділити особливу увагу вибору пальників та неухильно дотримуватись важливих правил безпеки", - підкреслили рятувальники.

Так, слід купувати лише сертифіковану продукцію в ліцензованих точках продажу та неухильно дотримуватися інструкцій виробника.

Газовий пальник призначений для використання на відкритому повітрі. Якщо його використовують у приміщенні, де живуть люди – обов'язково має бути вентиляція.

Важливо перевіряти цілісність балончика: відсутність слідів витоку газу можна перевірити за допомогою мильного розчину. Крім того, не можна допускати нагрівання балонів.