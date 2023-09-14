ДСНС успішно провела тренування з розгортання 1200 "пунктів незламності"

18:34 13 вересня Київ, Україна

Державна служба з надзвичайних ситуацій успішно провела спеціальне тренування, яке охоплювало розгортання приблизно 1200 "пунктів незламності".



Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів 13 вересня.



Із загальної кількості 1200 "пунктів незламності", приблизно 770 з них стаціонарні об'єкти і розташовані на базі ДСНС, 360 мобільних розташовані в наметах, а ще 90 - на базі транспортних засобів.



Після обговорення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийшла до рішення, що міністерствам інфраструктури, енергетики, стратегічного розвитку, Агентству відновлення, Державній службі з надзвичайних ситуацій та місцевим адміністраціям необхідно:

Організувати постійний моніторинг ситуації та оперативно реагувати на явні загрози.

Створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів.

Підготувати запаси піску для створення протиожеледної суміші та паливо-мастильних матеріалів для боротьби з можливими сніговими заносами та іншими аналогічними ситуаціями.

Крім того, повинні бути встановлені обсяги і створені матеріальні резерви, включаючи паливо-мастильні матеріали, для використання при ліквідації можливих позаштатних ситуацій.



Важливо також, що Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією має визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, які вимагають особливої охорони у разі виникнення позаштатних ситуацій, пов’язаних із фізичним захистом таких об’єктів критичної інфраструктури на законодавчому рівні.