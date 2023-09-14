ДСНС успішно провела тренування з розгортання 1200 "пунктів незламності"

Державна служба з надзвичайних ситуацій успішно провела спеціальне тренування, яке охоплювало розгортання приблизно 1200 "пунктів незламності".
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів 13 вересня.
Із загальної кількості 1200 "пунктів незламності", приблизно 770 з них стаціонарні об'єкти і розташовані на базі ДСНС, 360 мобільних розташовані в наметах, а ще 90 - на базі транспортних засобів.
Після обговорення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийшла до рішення, що міністерствам інфраструктури, енергетики, стратегічного розвитку, Агентству відновлення, Державній службі з надзвичайних ситуацій та місцевим адміністраціям необхідно:
Про це повідомила пресслужба Кабінету Міністрів 13 вересня.
Із загальної кількості 1200 "пунктів незламності", приблизно 770 з них стаціонарні об'єкти і розташовані на базі ДСНС, 360 мобільних розташовані в наметах, а ще 90 - на базі транспортних засобів.
Після обговорення Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийшла до рішення, що міністерствам інфраструктури, енергетики, стратегічного розвитку, Агентству відновлення, Державній службі з надзвичайних ситуацій та місцевим адміністраціям необхідно:
- Організувати постійний моніторинг ситуації та оперативно реагувати на явні загрози.
- Створити необхідний резерв матеріально-технічних засобів.
- Підготувати запаси піску для створення протиожеледної суміші та паливо-мастильних матеріалів для боротьби з можливими сніговими заносами та іншими аналогічними ситуаціями.
Крім того, повинні бути встановлені обсяги і створені матеріальні резерви, включаючи паливо-мастильні матеріали, для використання при ліквідації можливих позаштатних ситуацій.
Важливо також, що Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією має визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, які вимагають особливої охорони у разі виникнення позаштатних ситуацій, пов’язаних із фізичним захистом таких об’єктів критичної інфраструктури на законодавчому рівні.
Важливо також, що Міністерство внутрішніх справ разом із Національною поліцією має визначити перелік об’єктів критичної інфраструктури, які вимагають особливої охорони у разі виникнення позаштатних ситуацій, пов’язаних із фізичним захистом таких об’єктів критичної інфраструктури на законодавчому рівні.
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