ДСНС розгорнула 996 "пунктів незламності"

В Україні станом на 28 листопада розгорнули 996 "пунктів незламності" - це місця, де українці можуть підзарядити телефони та зігрітися у разі тривалих наслідків атак росії на енергетику та відповідно довгих відключень світла.
Як повідомив в ефірі телемарафону пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий, пункти розгорнули по всій Україні.
Як повідомив в ефірі телемарафону пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий, пункти розгорнули по всій Україні.
Хорунжий розповів, що лише за останню добу до "пунктів" на базі ДСНС понад 8 тисяч осіб звернулися за допомогою.
Звернення до пункту має бути до початку комендантської години, додав він.
Хорунжий також підкреслив, що не можна встановлювати генератори в закритих приміщеннях і закликав українців дотримуватись заходів безпеки.
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