ДСНС розгорнула 996 "пунктів незламності"

19:40 28 листопада Київ, Україна

В Україні станом на 28 листопада розгорнули 996 "пунктів незламності" - це місця, де українці можуть підзарядити телефони та зігрітися у разі тривалих наслідків атак росії на енергетику та відповідно довгих відключень світла.



Як повідомив в ефірі телемарафону пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України Олександр Хорунжий, пункти розгорнули по всій Україні.

"Ми розгорнули такі пункти незламності у всіх точках нашої країни. Загалом їх 996, 747 знаходяться на базі пожежно-рятувальних частин, 247 – намети, 2 – на базі транспортних засобів”, – зазначив він.

Хорунжий розповів, що лише за останню добу до "пунктів" на базі ДСНС понад 8 тисяч осіб звернулися за допомогою.



Звернення до пункту має бути до початку комендантської години, додав він.



Хорунжий також підкреслив, що не можна встановлювати генератори в закритих приміщеннях і закликав українців дотримуватись заходів безпеки.