ДСНС просить туристів не вирушати в гори без реєстрації у рятувальників

13:47 05 травень Київ, Україна

З метою попередження небезпечних подій за участю туристів і для оперативного надання допомоги постраждалим в горах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликає туристів перед походом в гори зареєструватися у рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці.

У ДСНС також відзначили, що незважаючи на теплу травневу погоду в більшості областей України, гірські вершини Закарпаття і Прикарпаття досі покриті снігом. А з огляду на тривалі святкові вихідні люди продовжують вирушати в гори, часто нехтуючи застереженнями рятувальників і прогнозами синоптиків.

Тільки 4 травня фахівці ДСНС тричі залучалися до пошукових і рятувальних робіт.

"Зокрема, о 14:03 в спеціалізовану пошуково-рятувальну частину аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС в Івано-Франківській області надійшло повідомлення про те, що під час сходження на Говерлу "синім маршрутом" чоловік травмував нижню ліву кінцівку і потребує допомоги. О 14:23 рятувальники прибули до потерпілого, оглянули його, надали першу домедичну допомогу і вже о 15:20 транспортували його в навчально-спортивну базу "Заросляк", - повідомили в ДСНС.

Зареєструвати подорож в гори і отримати необхідну інформацію можна за такими адресами: