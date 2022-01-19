ДСНС просить туристів не вирушати в гори без реєстрації у рятувальників

З метою попередження небезпечних подій за участю туристів і для оперативного надання допомоги постраждалим в горах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) закликає туристів перед походом в гори зареєструватися у рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС у Фейсбуці.
У ДСНС також відзначили, що незважаючи на теплу травневу погоду в більшості областей України, гірські вершини Закарпаття і Прикарпаття досі покриті снігом. А з огляду на тривалі святкові вихідні люди продовжують вирушати в гори, часто нехтуючи застереженнями рятувальників і прогнозами синоптиків.
Тільки 4 травня фахівці ДСНС тричі залучалися до пошукових і рятувальних робіт.
Зареєструвати подорож в гори і отримати необхідну інформацію можна за такими адресами:
Як повідомлялося, синоптики прогнозують вночі 6 травня на високогір'ї Карпат дощ з мокрим снігом і грози.
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