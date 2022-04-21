ДСНС за допомогою Київстар, Vodafone, lifecell використовують систему оповіщення з використанням технології Cell broadcast

09:22 21 квітня Київ, Україна

ДСНС спільно з мобільними операторами Київстар, Vodafone, lifecell продовжують розгортання системи оповіщення з використанням технології Cell Broadcast.



В цей час проводиться тестування екстреного оповіщення населення за допомогою технології Cell Broadcast. Таке повідомлення використовуватиметься для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях.



У період тестування на екрані телефону абонентів мобільних операторів Київстар, Vodafone, lifecell можуть з'являтися повідомлення над усіма програмами або заблокованим екраном, що супроводжуватиметься гучним сигналом. Про закінчення тестового періоду та запуск системи абонентів буде додатково повідомлено.