ДСНС попереджає про погіршення погоди в низці областей

09:34 30 листопада Київ, Україна

У п'яти областях України протягом 30 листопада значно погіршаться погодні умови, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає водіїв дотримуватися правил дорожнього руху.

Про це повідомили в ДСНС.



Український метеорологічний центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища, які будуть спостерігатися в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, очікуються значні опади у вигляді дощу, мокрого снігу, який може налипати.



У більшості областей країни, крім південного сходу, на дорогах може утворитися ожеледиця. Ситуацію ускладнить сильний вітер до 15-20 м/с.

"Службам автомобільних доріг доручено забезпечити посипання протиожеледними матеріалами мережі державних автодоріг і очищення їх від снігу", - додається в повідомленні.

Такі погодні умови можуть стати причиною ускладнення руху на деяких ділянках доріг.