Грузія дозволила в'їзд групі колишніх ув'язнених із Херсонської області, незаконно вивезених до росії

09:12 28 серпня Київ, Україна

Після двох тижнів очікування в "буферній зоні" просто неба, прикордонні служби Грузії нарешті дозволили групі з шести колишніх ув'язнених з Херсонської області перетнути кордон.



Про це організація UnMode повідомила у неділю увечері, 27 серпня.



Як повідомила організація, прикордонники не надали жодних додаткових умов чи пояснень. Усіх чоловіків відвезли у безпечне місце.



19 серпня правозахисний рух повідомив, що грузинські прикордонники вже дві доби не пропускали групу українців. П'ятеро з них були колишніми ув'язненими, незаконно вивезеними російськими спецслужбами з Херсонської області. Ще один - українець, який в'їхав до росії, потрапив до фільтраційного табору, звільнився і хотів поїхати.



Формулювання причини відмови - "з інших причин". Після відмови чоловіки подали заяви про надання притулку. Однак їх все одно не пропустили. Один із них розповів, що на КПП українці спали на підлозі на двох матрацах, а воду та їжу отримували від волонтерів.



За даними UnMode, зараз у російських в'язницях перебувають понад 2500 українських затриманих, незаконно вивезених російськими спецслужбами з окупованої території Херсонської області України.