Грузія продовжила програму допомоги українським біженцям

12:43 26 жовтня Київ, Україна

Уряд Грузії затвердив спеціальний соціальний пакет допомоги українцям у лютому 2022 року, коли розпочалося повномасштабне вторгнення росії в Україну. Наразі програму продовжили ще на шість місяців.



Про це заявив міністр охорони здоров'я Грузії Зураб Азарашвілі.

“Ми маємо спеціальні пункти на кордонах, куди можна звернутися за допомогою. Ми допомагаємо сім'ям із щомісячною орендною платою, а також надаємо соціальну допомогу. Вони отримують таку ж допомогу, як грузинські біженці з Абхазії та Цхінвалі. Ми продовжили цю програму на шість місяців”, – розповів міністр.

За його словами, на сьогодні у Грузії допомогу для оплати оренди квартир отримують 500 сімей з України. Їм налічують по 300 ларі на сім'ю (близько 4 тисяч гривень). Крім того, понад тисяча українців отримують щомісячну соціальну допомогу у розмірі 45 ларі (600 гривень) на людину.



Азарашвілі також зазначив, що починаючи з липня 2022 року уряд Грузії профінансував соціальну допомогу біженцям з України та оренду квартир на близько 1,8 мільйона ларі (24 мільйони гривень).



Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тисячі українців були змушені виїхати до Грузії.



З 31 липня 2022 р. у грузинській столиці Тбілісі припинили програму забезпечення біженців із України житлом. Проте з 15 липня українським біженцям надається щомісячна допомога. Вона визначена у розмірі 300 ларі (близько $100) на сім'ю та 45 ларі ($16) на людину додатково.



Також до Грузії масово виїжджали і росіяни, які втекли від оголошеної в росії мобілізації. У країні не виключили перегляд безвізового режиму із російською федерацією. Водночас президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що наплив росіян є викликом, але не загрозою.



Нагадаємо, що в серпні МЗС України заявило про рішучу підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії та вимагає від російської федерації деокупувати частини територій країни.



У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що росія продовжує свою загарбницьку політику проти Грузії та утримує під окупацією Абхазію та Цхінвальський регіон, Південну Осетію, грубо порушуючи права людини на цих грузинських територіях.