Грузини занепокоєні масовим приїздом росіян - опитування

17:25 02 лютого Київ, Україна

Майже 70% громадян Грузії висловлюють стурбованість щодо масового приїзду росіян до країни через ймовірні негативні наслідки цього процесу для майбутньої держави.



Про це свідчать дані опитування, проведеного Національним інститутом демократії США, повідомляє грузинський канал.

"На думку більшості опитаних NDI, імміграція росіян до Грузії може негативно вплинути на країну. На питання, "після вторгнення Росії в Україну в Грузію в'їхали багато громадян Росії. На вашу думку, який вплив це може вплинути на Грузію?": про позитивний вплив заявили 17%; негативний вплив - 69%; жодного впливу - 6%; не знають відповіді - 8%", - йдеться у повідомленні.

Згідно з результатами дослідження NDI, 57% респондентів вважають підхід влади Грузії до в'їзду громадян Росії неприйнятним, 29% - прийнятним, 13% - важко відповісти. При цьому 69% вважають, що Грузія має запровадити візовий режим для громадян Росії.. 21% вважає, що його не слід запроваджувати.

"Підтримка візового режиму вища у Тбілісі, у віковій групі від 18 до 34 років, серед жінок та прихильників опозиції", - наголошується в публікації.

При цьому дедалі менше жителів Грузії звинувачують росію у війні в Україні, водночас дедалі більше звинувачуючи в цьому президента Росії володимира путіна, пише видання.

Зокрема, у відповідь на запитання "на вашу думку, з чиєї вини почалася війна в Україні?", Росію назвали 54%; владимира путіна – 25%; Сполучені Штати Америки – 15%; НАТО – 3%; Євросоюз – 2%; інше – 2%; не знають відповіді – 17%. І тут респонденти могли вибрати до трьох варіантів відповіді.



Згідно з документом, 80% респондентів негативно ставляться до уряду Росії, а 13% позитивно. При цьому 56% населення Грузії до росіян ставиться позитивно, а 38% негативно.



Звіт ґрунтується на результатах прямого опитування дорослого населення Грузії, проведеного в країні (за винятком окупованих територій) з 3 по 20 грудня. Проведене опитування включає загалом 2519 повних інтерв'ю. Середня похибка становить +/- 1,6%. Дослідження NDI здійснювалося за фінансового сприяння UK Aid уряду Великобританії. Опитування проводилося CRRC-Georgia.