Група Maneskin записала потужний ролик на підтримку України

Рок-група з Італії Maneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", приєдналася до найбільшої у світі кампанії #StandUpForUkraine .
Метою кампанії «Stand Up For Ukraine» є мобілізація світової спільноти для збору коштів на підтримку України у війні, що розв'язана Росією.
Нагадаємо, раніше Måneskin, скасувала концерт у Росії, який був запланований у рамках туру Loud Kids. Так музиканти висловили солідарність із народом України, який страждає від війни, розв'язаної РФ.
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