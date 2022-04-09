Група Maneskin записала потужний ролик на підтримку України

21:27 08 квітня Київ, Україна

Рок-група з Італії Maneskin, яка перемогла на "Євробаченні-2021", приєдналася до найбільшої у світі кампанії #StandUpForUkraine

"Ми використовуємо свій голос, щоб вимагати дій, і ви також можете це зробити. Приєднуйтесь до нас, зробіть свій власний відео-заклик до світу, щоб підтримати Україну", - такий заклик до світу опубліковано на twitter сторінці гурту.

Метою кампанії «Stand Up For Ukraine» є мобілізація світової спільноти для збору коштів на підтримку України у війні, що розв'язана Росією.

Нагадаємо, раніше Måneskin, скасувала концерт у Росії, який був запланований у рамках туру Loud Kids. Так музиканти висловили солідарність із народом України, який страждає від війни, розв'язаної РФ.