Гурт Scorpions на концерті у Берліні розгорнув прапор України

19:22 25 травня Київ, Україна

Вокаліст легендарного німецького рок-гурту Scorpions Клаус Майне під час виступу у Берліні підняв прапор України, переданий йому глядачами.

Також під час шоу екран позаду музикантів світився синьо-жовтим кольором, там зображено міжнародний символ миру - "пацифік".

Крім того, колектив переспівав Wind of Change. Замість рядків про москву і парк Горького зі сцени прозвучало: "А тепер прислухайтеся до відлуння мого серця - воно перейнялося Україною).



Слід зазначити, що музиканти не вперше продемонстрували свою солідарність із Україною. Наприклад, у липні минулого року вони також підняли український прапор під час виступу у Тель-Авіві.