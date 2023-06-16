Гурт Scorpions на концерті у Берліні розгорнув прапор України

Вокаліст легендарного німецького рок-гурту Scorpions Клаус Майне під час виступу у Берліні підняв прапор України, переданий йому глядачами.
Також під час шоу екран позаду музикантів світився синьо-жовтим кольором, там зображено міжнародний символ миру - "пацифік".
Крім того, колектив переспівав Wind of Change. Замість рядків про москву і парк Горького зі сцени прозвучало: "А тепер прислухайтеся до відлуння мого серця - воно перейнялося Україною).
Слід зазначити, що музиканти не вперше продемонстрували свою солідарність із Україною. Наприклад, у липні минулого року вони також підняли український прапор під час виступу у Тель-Авіві.
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