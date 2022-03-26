Гривня зміцнює свої позиції: євро впав в ціні відразу на 44 копійки

06:36 30 червня Київ, Україна

Згідно з даними Нацбанку , гривня в середу, 30 червня, продемонструє високе зростання: щодо долара вона подорожчає на 22 копійки і на 44 - щодо євро.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.



Таким чином, офіційні курси долара і євро знижуються другий день поспіль.



Нацбанк встановив офіційні курси валют на наступному рівні:



- 100 доларів США - 2717,63 гривні (-0,2201 грн);



- 100 євро - 3230,18 гривні (-0,4383 грн).



На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу впав на 15 копійок - до 27,20 гривні за долар. Курс в покупці знизився також на 15 копійок - до 27,18 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 39 копійок - до 32,35 гривні за євро.