Греція заявила про готовність відновити зруйнований пологовий будинок у Маріуполі

17:59 18 березня Київ, Україна

Греція висловила готовність відновити пологове відділення лікарні №3 у Маріуполі, за яким 9 березня було завдано ракетного удару. Про це написав у твіттері прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.



Греція готова відновити пологовий будинок у Маріуполі, центрі грецької меншини в Україні, найдорожчому нашому серцю місті та символі

варварської війни.

Нагадаємо, спочатку повідомлялося, що в результаті обстрілу пологового будинку загинули троє людей, у тому числі дитина, ще 17 отримали поранення. Пізніше стало відомо, що померла вагітна жінка та її ненароджена дитина.

Російські ЗМІ та Міноборони наполягають на тому, що повідомлення про удар по лікарні у Маріуполі "фейк" та "інформаційна провокація київського режиму"...