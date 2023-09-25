Греція продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2024 року, як повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана у своєму офіційному акаунті у Фейсбуці.
За цією інформацією, уряд Греції офіційно повідомив про продовження терміну дії статусу тимчасового захисту для українських біженців. Міністерство міграції та притулку Греції підтвердило, що посвідки на проживання з тимчасового захисту продовжуватимуть діяти автоматично, а також надаватимуться українцям, які вперше приїжджають до країни.
В Офісі Омбудсмана наголосили, що особи, які вже мають дозволи на тимчасове проживання, не будуть зобов'язані оновлювати їх, і мають право на доступ до державної медичної допомоги, освіти та тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.
Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, висловив своє схвалення рішення щодо продовження тимчасового захисту для громадян України. Він вважає, що це рішення підтверджує підтримку українського народу урядом Греції.
За цією інформацією, уряд Греції офіційно повідомив про продовження терміну дії статусу тимчасового захисту для українських біженців. Міністерство міграції та притулку Греції підтвердило, що посвідки на проживання з тимчасового захисту продовжуватимуть діяти автоматично, а також надаватимуться українцям, які вперше приїжджають до країни.
В Офісі Омбудсмана наголосили, що особи, які вже мають дозволи на тимчасове проживання, не будуть зобов'язані оновлювати їх, і мають право на доступ до державної медичної допомоги, освіти та тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.
Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, висловив своє схвалення рішення щодо продовження тимчасового захисту для громадян України. Він вважає, що це рішення підтверджує підтримку українського народу урядом Греції.
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