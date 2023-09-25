10:45 25 вересня Київ, Україна

Греція продовжила статус тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2024 року, як повідомила пресслужба Офісу Омбудсмана у своєму офіційному акаунті у Фейсбуці.



За цією інформацією, уряд Греції офіційно повідомив про продовження терміну дії статусу тимчасового захисту для українських біженців. Міністерство міграції та притулку Греції підтвердило, що посвідки на проживання з тимчасового захисту продовжуватимуть діяти автоматично, а також надаватимуться українцям, які вперше приїжджають до країни.



В Офісі Омбудсмана наголосили, що особи, які вже мають дозволи на тимчасове проживання, не будуть зобов'язані оновлювати їх, і мають право на доступ до державної медичної допомоги, освіти та тимчасового житла у пункті прийому в Сінтікі.



Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини, висловив своє схвалення рішення щодо продовження тимчасового захисту для громадян України. Він вважає, що це рішення підтверджує підтримку українського народу урядом Греції.