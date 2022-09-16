Громадяни Польщі можуть перебувати в Україні на законних підставах протягом 18 місяців

18:09 16 вересня Київ, Україна

З 16 вересня громадяни Польщі мають право перебувати в Україні на законних підставах упродовж 18 місяців.

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.



Сьогодні набрав чинності Закон України №2471-IX «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».

"Громадяни Польщі, їх подружжя та діти (незалежно від громадянства), які в'їхали в Україну з території Республіки Польща для тимчасового перебування, а також їхні діти, що народилися на території України, мають право перебувати на території України на законних підставах протягом 18 місяців", - зазначили у ДПСУ.

Вони також мають право продовжити термін свого законного перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів – вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору (контракту) тощо.