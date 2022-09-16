Громадяни Польщі можуть перебувати в Україні на законних підставах протягом 18 місяців

З 16 вересня громадяни Польщі мають право перебувати в Україні на законних підставах упродовж 18 місяців.
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці.
Сьогодні набрав чинності Закон України №2471-IX «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».
Сьогодні набрав чинності Закон України №2471-IX «Про встановлення додаткових правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України».
Вони також мають право продовжити термін свого законного перебування в Україні у разі наявності відповідних підтверджуючих документів – вступ до закладу вищої освіти, переведення на наступний навчальний рік, укладання трудового договору (контракту) тощо.
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