Громадянам України пропонують безкоштовні сервіси – список

12:55 19 березня Київ, Україна

Триває третій тиждень війни Росії з Україною. Багато компаній підтримали Україну та припинили свою діяльність у РФ. А деякі інтернет-сервіси запровадили безкоштовні послуги та товари для українців або пропонують велику знижку.

 
Книги, телебачення та музика
  • Книжкове видавництво Фоліо продає електронні книги за 1 гривню. Для цього потрібно запровадити промокод "Book" при покупці.
  • Видавництво Старого Лева відкрило безкоштовний доступ до дитячих книг.
  • Yakaboo вводить безкоштовний доступ до електронних книг.
  • PocketBook дає змогу безкоштовно скачати книги на суму 200 гривень.
  • Сервіс MEGOGO відкриває безкоштовний доступ до фільмів, серіалів та мультфільмів. А росіянам доступ до сервісу заборонять.
  • Сервіс для прослуховування музики Deezer надає українцям 1 місяць безкоштовного доступу до преміум-акаунту.
  • Vodafone TV та Sweet TV відкрили безкоштовний доступ до найпопулярніших українських телеканалів. Для перегляду не потрібна реєстрація.
Мобільні оператори та зв'язок
  • Skype дозволяє безкоштовно дзвонити на українські номери закордоном.
  • Київстар відкриє доступ до домашнього інтернету навіть для тих користувачів, які не поповнили рахунок, але швидкість інтернету може бути знижена.
  • Vodafone безкоштовно надасть своїм абонентам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ, а також забезпечить безкоштовним зв'язком та інтернетом біженців з України до Польщі.
  • Користувачі Lifecell отримають 5 ГБ інтернету та 30 хвилин дзвінків на всі українські номери.
Здоров'я
  • Додаток VOS дарує українцям преміум-підписку. У ньому можна отримати допомогу психолога. Завантажити можна в AppStore та Google Play .
  • На веб-сайті Doctor Online можна отримати безкоштовну консультацію лікаря в чаті.
  • BetterMe Mental Health , Down Dog та Meditopia - безкоштовні програми для йоги та медитацій.
  • Календар менструацій Flo дарує українкам безкоштовний доступ до преміум-акаунту.
 
Онлайн-курси
  • Застосування для вивчення мов Drops дозволяє безкоштовно оформити преміум на рік. Завантажити можна в AppStore та Google Play .
  • Сервіс вивчення мов для дітей Lingokids не братиме плату за передплату.
Робота
  • Adobe подарує 2 або 3 місяці безкоштовного використання всіх продуктів українцям, які вже були підписані на сервіси компанії. Щоб отримати безкоштовний доступ, напишіть на підтримку компанії.
  • Slack дарує безкоштовний преміум на 3 місяці.
  • Сервіс MacPaw дарує безкоштовну передплату на рік за промокодом SAVEUKRAINE.
  • Українці можуть безкоштовно користуватися деякими VPN: TunelBear дарує 10 ГБ трафіку, а Windscribe – 30 ГБ.
Авіаквитки
 
Перевізник WizzAir пропонує безкоштовні авіаквитки для українців. Над Україною повітряний простір закритий, але українці можуть літати світом. Щоб отримати безкоштовний квиток, введіть у спеціальному полі дані закордонного паспорта або ID-картки. Безкоштовно можна літати лише за деякими напрямками та без багажу.