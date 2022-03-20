Громадянам України пропонують безкоштовні сервіси – список

Триває третій тиждень війни Росії з Україною. Багато компаній підтримали Україну та припинили свою діяльність у РФ. А деякі інтернет-сервіси запровадили безкоштовні послуги та товари для українців або пропонують велику знижку.
Книги, телебачення та музика
- Книжкове видавництво Фоліо продає електронні книги за 1 гривню. Для цього потрібно запровадити промокод "Book" при покупці.
- Видавництво Старого Лева відкрило безкоштовний доступ до дитячих книг.
- Yakaboo вводить безкоштовний доступ до електронних книг.
- PocketBook дає змогу безкоштовно скачати книги на суму 200 гривень.
- Сервіс MEGOGO відкриває безкоштовний доступ до фільмів, серіалів та мультфільмів. А росіянам доступ до сервісу заборонять.
- Сервіс для прослуховування музики Deezer надає українцям 1 місяць безкоштовного доступу до преміум-акаунту.
- Vodafone TV та Sweet TV відкрили безкоштовний доступ до найпопулярніших українських телеканалів. Для перегляду не потрібна реєстрація.
Мобільні оператори та зв'язок
- Skype дозволяє безкоштовно дзвонити на українські номери закордоном.
- Київстар відкриє доступ до домашнього інтернету навіть для тих користувачів, які не поповнили рахунок, але швидкість інтернету може бути знижена.
- Vodafone безкоштовно надасть своїм абонентам 1000 хвилин для дзвінків по Україні та всередині мережі та 10 ГБ, а також забезпечить безкоштовним зв'язком та інтернетом біженців з України до Польщі.
- Користувачі Lifecell отримають 5 ГБ інтернету та 30 хвилин дзвінків на всі українські номери.
Здоров'я
- Додаток VOS дарує українцям преміум-підписку. У ньому можна отримати допомогу психолога. Завантажити можна в AppStore та Google Play .
- На веб-сайті Doctor Online можна отримати безкоштовну консультацію лікаря в чаті.
- BetterMe Mental Health , Down Dog та Meditopia - безкоштовні програми для йоги та медитацій.
- Календар менструацій Flo дарує українкам безкоштовний доступ до преміум-акаунту.
Онлайн-курси
- Застосування для вивчення мов Drops дозволяє безкоштовно оформити преміум на рік. Завантажити можна в AppStore та Google Play .
- Сервіс вивчення мов для дітей Lingokids не братиме плату за передплату.
Робота
- Adobe подарує 2 або 3 місяці безкоштовного використання всіх продуктів українцям, які вже були підписані на сервіси компанії. Щоб отримати безкоштовний доступ, напишіть на підтримку компанії.
- Slack дарує безкоштовний преміум на 3 місяці.
- Сервіс MacPaw дарує безкоштовну передплату на рік за промокодом SAVEUKRAINE.
- Українці можуть безкоштовно користуватися деякими VPN: TunelBear дарує 10 ГБ трафіку, а Windscribe – 30 ГБ.
Авіаквитки
Перевізник WizzAir пропонує безкоштовні авіаквитки для українців. Над Україною повітряний простір закритий, але українці можуть літати світом. Щоб отримати безкоштовний квиток, введіть у спеціальному полі дані закордонного паспорта або ID-картки. Безкоштовно можна літати лише за деякими напрямками та без багажу.
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