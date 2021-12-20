Графік тестування додаткового ЗНО і набору до вузів

12:01 24 липень Київ, Україна

З сьогоднішнього дня почалося додаткове тестування випускників середніх навчальних закладів в рамках Зовнішнього незалежного оцінювання. А вже з 1 серпня почнеться реєстрація абітурієнтів для здачі вступних екзаменів та творчих конкурсів у вищих навчальних закладів країни.

Заплановано два етапи для екзаменів та творчих конкурсів для абітурієнтів. З 1 по 12 серпня буде проводитися набір на бюджет, на контракт - з 1 до 22 серпня.



Крім того, в цьому році у вступників не будуть вимагати сертифікати ЗНО. Для реєстрації необхідно подати заяву, два фото, копію документа, що посвідчує особу і копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.



Графік проведення тестування:



24 липня - ЗНО з фізики

8 липня - математика

29 липня - іспанську мову

30 липня - французька мова

31 липня - німецьку мову

3 серпня - англійська мова

4 серпня - українська мова та література

5 серпня - біологія

6 серпня - тестування з історії України

7 серпня - географія

10 серпня - хімія.