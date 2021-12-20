Графік тестування додаткового ЗНО і набору до вузів

З сьогоднішнього дня почалося додаткове тестування випускників середніх навчальних закладів в рамках Зовнішнього незалежного оцінювання. А вже з 1 серпня почнеться реєстрація абітурієнтів для здачі вступних екзаменів та творчих конкурсів у вищих навчальних закладів країни.
Заплановано два етапи для екзаменів та творчих конкурсів для абітурієнтів. З 1 по 12 серпня буде проводитися набір на бюджет, на контракт - з 1 до 22 серпня.
Крім того, в цьому році у вступників не будуть вимагати сертифікати ЗНО. Для реєстрації необхідно подати заяву, два фото, копію документа, що посвідчує особу і копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.
Графік проведення тестування:
24 липня - ЗНО з фізики
8 липня - математика
29 липня - іспанську мову
30 липня - французька мова
31 липня - німецьку мову
3 серпня - англійська мова
4 серпня - українська мова та література
5 серпня - біологія
6 серпня - тестування з історії України
7 серпня - географія
10 серпня - хімія.
Крім того, в цьому році у вступників не будуть вимагати сертифікати ЗНО. Для реєстрації необхідно подати заяву, два фото, копію документа, що посвідчує особу і копію документа, що дає право на вступ за вступними іспитами.
Графік проведення тестування:
24 липня - ЗНО з фізики
8 липня - математика
29 липня - іспанську мову
30 липня - французька мова
31 липня - німецьку мову
3 серпня - англійська мова
4 серпня - українська мова та література
5 серпня - біологія
6 серпня - тестування з історії України
7 серпня - географія
10 серпня - хімія.
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