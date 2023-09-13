ДПСУ інформуватиме про стан черг на кордоні через Telegram

Держприкордонслужба планує регулярно надавати інформацію про стан черг на кордоні через свій офіційний Telegram-канал.
Про це оголосив полковник Андрій Демченко, представник ДПСУ.
Він зазначив, що незважаючи на завершення літнього сезону та зменшення пасажиропотоку, динаміка перетину кордону залишається досить високою.
У різні дні спостерігається різна кількість мандрівників, і коли потік спрямований на виїзд з України, це може призвести до накопичення автотранспорту перед пунктами пропуску та збільшення часу очікування на кордоні.
Тому Держприкордонслужба вирішила регулярно інформувати громадян про стан черг, щоб вони могли обирати оптимальні маршрути.
Про це оголосив полковник Андрій Демченко, представник ДПСУ.
Він зазначив, що незважаючи на завершення літнього сезону та зменшення пасажиропотоку, динаміка перетину кордону залишається досить високою.
У різні дні спостерігається різна кількість мандрівників, і коли потік спрямований на виїзд з України, це може призвести до накопичення автотранспорту перед пунктами пропуску та збільшення часу очікування на кордоні.
Тому Держприкордонслужба вирішила регулярно інформувати громадян про стан черг, щоб вони могли обирати оптимальні маршрути.
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