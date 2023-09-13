ДПСУ інформуватиме про стан черг на кордоні через Telegram

15:01 13 вересня Київ, Україна

Держприкордонслужба планує регулярно надавати інформацію про стан черг на кордоні через свій офіційний Telegram-канал.



Про це оголосив полковник Андрій Демченко, представник ДПСУ.



Він зазначив, що незважаючи на завершення літнього сезону та зменшення пасажиропотоку, динаміка перетину кордону залишається досить високою.



У різні дні спостерігається різна кількість мандрівників, і коли потік спрямований на виїзд з України, це може призвести до накопичення автотранспорту перед пунктами пропуску та збільшення часу очікування на кордоні.



Тому Держприкордонслужба вирішила регулярно інформувати громадян про стан черг, щоб вони могли обирати оптимальні маршрути.