Чи готові українці віддати Крим та Донбас?

19:04 15 березня Київ, Україна





За результатами опитування 86% респондентів вважають, що Україна має використати всі можливості для повернення тимчасово окупованих територій (ВОТ) Донбасу. 80% виступають за повернення Криму.



Підтримку деокупації Донбасу та Криму висловлюють мешканці всіх областей нашої країни. Порівняно з результатами від 24 лютого вона Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування українців, чи готові вони віддати Крим та Донбас. Результати опитування на своїй сторінці оприлюднила соціологічна компанія.За результатами опитування 86% респондентів вважають, що Україна має використати всі можливості для повернення тимчасово окупованих територій (ВОТ) Донбасу. 80% виступають за повернення Криму.Підтримку деокупації Донбасу та Криму висловлюють мешканці всіх областей нашої країни. Порівняно з результатами від 24 лютого вона

помітно зросла.

У 2020 році дещо менше людей підтримували повернення окупованих територій. А саме – 73% опитаних підтримували повернення СОТ на Донбас, а 68% – деокупацію Криму.



Повернення українських територій традиційно сильніше підтримує молодь від 18 – 35 років: Схід України – 88% та Крим 82%. Серед

людей 51+ ці показники становлять 83% та 79% відповідно.

Згідно з опитуванням, більшість респондентів – 56% – вважають, що РФ прагне знищити український народ.



Аудиторія складалася з населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім ВОТ Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення.