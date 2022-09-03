Готується законопроект про приватну армії

Зеленський запропонував доопрацювати законопроект про приватних військових компаніях в Україні та залучити до розробки ветеранів війни
Про це він заявив 5 червня на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба ОПУ
Про це він заявив 5 червня на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба ОПУ
За словами президента, Консультативна рада у справах ветеранів війни може приєднатися до напрацювання законопроекту про приватних військових компаніях. Як вважає Зеленський, саме ветерани допоможуть зробити закон його збалансованим.
При цьому глава держави підкреслив, що першочергові законодавчі напрацювання ради потрібно запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент встиг прийняти їх до закриття нинішньої сесії.
При цьому глава держави підкреслив, що першочергові законодавчі напрацювання ради потрібно запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент встиг прийняти їх до закриття нинішньої сесії.
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