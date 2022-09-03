Готується законопроект про приватну армії

19:43 05 червня Київ, Україна



Про це він заявив 5 червня на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба Зеленський запропонував доопрацювати законопроект про приватних військових компаніях в Україні та залучити до розробки ветеранів війниПро це він заявив 5 червня на засіданні Консультативної ради у справах ветеранів, передає прес-служба ОПУ

«Є два проекти закону про приватної армії, які не зареєстровані в парламенті. В одному з них не передбачено ніяких обмежень. Це законопроект про те, щоб та чи інша бізнес-група могла офіційно зробити для себе приватну армію. А це дуже небезпечно », - повідомив Зеленський.

За словами президента, Консультативна рада у справах ветеранів війни може приєднатися до напрацювання законопроекту про приватних військових компаніях. Як вважає Зеленський, саме ветерани допоможуть зробити закон його збалансованим.



При цьому глава держави підкреслив, що першочергові законодавчі напрацювання ради потрібно запропонувати вже найближчим часом, щоб парламент встиг прийняти їх до закриття нинішньої сесії.