Держава закупить ноутбуки для українських вчителів

16:03 20 липня Київ, Україна

Кабінет Міністрів має намір виділити 980 млн гривень для закупівлі комп'ютерної техніки для вчителів, також в закупівлі техніки будуть використовуватися і гроші з місцевих бюджетів.

Про це повідомляє Мінцифри у вівторок, 20 липня.



У бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 і його наслідками в школах. Зокрема, 980 млн гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.

"Уже в цьому році ми забезпечимо більше ніж 60 000 вчителів якісною технікою... Наша мета - зробити так, щоб у кожного вчителя був власний персональний комп'ютер, доступ до швидкісного Інтернету і ще більше можливостей для навчання дітей", - заявив глава міністерства Михайло Федоров.

Очікується, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень.



У Києві та громадах з населенням понад 40 тисяч осіб гроші будуть розподілятися так - 70% - коштом субвенції, 30% - коштом місцевих бюджетів. У малих містах - 90% - коштом субвенції, 10% - коштом місцевих бюджетів; в селах, селищах, гірських населених пунктах та містах на лінії зіткнення - 95% - коштом субвенції, 5% - коштом місцевих бюджетів.