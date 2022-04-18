Держава закупить ноутбуки для українських вчителів

Кабінет Міністрів має намір виділити 980 млн гривень для закупівлі комп'ютерної техніки для вчителів, також в закупівлі техніки будуть використовуватися і гроші з місцевих бюджетів.
Про це повідомляє Мінцифри у вівторок, 20 липня.
У бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 і його наслідками в школах. Зокрема, 980 млн гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.
У бюджеті-2021 передбачено 1 млрд гривень додаткового фінансування на боротьбу з COVID-19 і його наслідками в школах. Зокрема, 980 млн гривень виділено саме на придбання ноутбуків для вчителів.
Очікується, що середня вартість ноутбука складе близько 20 тисяч гривень.
У Києві та громадах з населенням понад 40 тисяч осіб гроші будуть розподілятися так - 70% - коштом субвенції, 30% - коштом місцевих бюджетів. У малих містах - 90% - коштом субвенції, 10% - коштом місцевих бюджетів; в селах, селищах, гірських населених пунктах та містах на лінії зіткнення - 95% - коштом субвенції, 5% - коштом місцевих бюджетів.
У Києві та громадах з населенням понад 40 тисяч осіб гроші будуть розподілятися так - 70% - коштом субвенції, 30% - коштом місцевих бюджетів. У малих містах - 90% - коштом субвенції, 10% - коштом місцевих бюджетів; в селах, селищах, гірських населених пунктах та містах на лінії зіткнення - 95% - коштом субвенції, 5% - коштом місцевих бюджетів.
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