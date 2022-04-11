Держава збудує тимчасове житло для українців, які втратили будинки через війну

18:24 11 квітня Київ, Україна

Держава збудує для українців, які втратили будинки через війну, тимчасове житло в десяти регіонах. Це будуть квартири, а не "модульні тимчасові споруди".



Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes.

“Ми збудуємо для них не якісь модульні тимчасові споруди, а нормальні будинки у 10 регіонах. Люди не повинні жити у спортзалах чи школах. Ми обрали проєкти, які можна реалізувати за три місяці. Це будуть саме квартири – здебільшого двокімнатні, але й однокімнатні та трикімнатні. Після того, як ми відновимо будинки переселенців у містах, де вони жили до війни – вони переїдуть, а ці квартири будуть віддані військовим та всім іншим, хто стояв у чергах”, – розповів Тимошенко.

Він зазначив, що потрібно збудувати кілька десятків тисяч квартир. Перші з них, за словами Тимошенко, будуть готові за три-чотири місяці:



Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. Найближчого місяця держава їх викуплятиме і надаватиме переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтом, меблями, з побутовою технікою”.



На питання про те, як розподілятимуть житло, Тимошенко повідомив, що насамперед "треба надавати квартири тим, хто не може знайти собі будинок або проживає у спортивних залах, школах і так далі":