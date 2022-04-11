Держава збудує тимчасове житло для українців, які втратили будинки через війну

Держава збудує для українців, які втратили будинки через війну, тимчасове житло в десяти регіонах. Це будуть квартири, а не "модульні тимчасові споруди".
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes.
Про це повідомив заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко в інтерв'ю Forbes.
Він зазначив, що потрібно збудувати кілька десятків тисяч квартир. Перші з них, за словами Тимошенко, будуть готові за три-чотири місяці:
Існує багато не введених в експлуатацію, але фактично готових житлових будинків. Найближчого місяця держава їх викуплятиме і надаватиме переселенцям. Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтом, меблями, з побутовою технікою”.
На питання про те, як розподілятимуть житло, Тимошенко повідомив, що насамперед "треба надавати квартири тим, хто не може знайти собі будинок або проживає у спортивних залах, школах і так далі":
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