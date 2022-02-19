Державні послуги стали доступнішими для українців

Стало відомо, наскільки зросла мережа Центрів надання адміністративних послуг в Україні на початок 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
За даними відомства, кількість таких центрів зросла приблизно до 3 тисяч точок. Вказується, що тепер у країні функціонують – 1027 ЦНАП, 1712 віддалених робочих місць, 124 територіальні підрозділи та 28 мобільних ЦНАП.
При цьому в аналогії з 2020 роком, поточне зростання було на 1,5 точки вище. Лише за останній квартал в Україні з'явилося щонайменше 200 центрів.
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