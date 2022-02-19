Державні послуги стали доступнішими для українців

07:05 18 лютий Київ, Україна

Стало відомо, наскільки зросла мережа Центрів надання адміністративних послуг в Україні на початок 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.



За даними відомства, кількість таких центрів зросла приблизно до 3 тисяч точок. Вказується, що тепер у країні функціонують – 1027 ЦНАП, 1712 віддалених робочих місць, 124 територіальні підрозділи та 28 мобільних ЦНАП.



При цьому в аналогії з 2020 роком, поточне зростання було на 1,5 точки вище. Лише за останній квартал в Україні з'явилося щонайменше 200 центрів.