Держтелеканал "ДІМ", що працює за кошти платників податків, позначив Крим російським

В одному з випусків українського державного телеканалу "ДІМ" з'явилося зображення окупованого Криму як частини Росії.

За твердженням керівництва телеканалу, карта Росії з Кримом сама "раптово з'явилася і так само раптово зникла"...

До слова державний телеканал обходиться платникам податків України в 1 мільйон гривень на день.

«Україна, звичайно, відійшла від авторитарних практик Радянського Союзу. Давно немає державної цензури в медіа, а журналісти тих ЗМІ, які називають себе опозиційними уряду, можуть поставити свої запитання президенту напряму (телеканали групи Медведчука або проєкт Анатолія Шарія). І навіть медіа, підконтрольні Петру Порошенку, партійний штаб якого пов'язаний з цими медіа і створює з нього альтернативу Зеленському, не прийнявши досі біль поразки на останніх виборах, вільно працюють в Україні і продовжують поширювати критику на адресу влади, іноді перетинаючи межу моралі та етики українського журналіста. Нинішня влада намагається запозичити західні підходи.»