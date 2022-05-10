Держстат запустив мобільний додаток "Статистика в смартфоні"

20:57 07 грудня Київ, Україна

Доступний для завантаження новий мобільний додаток від Державної служби статистики України "Статистика в смартфоні", який дає можливість отримувати актуальну офіційну державну статистичну інформацію.

Про це розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчинов на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, в додатку на поточний момент є:

доступ до актуальної офіційної державної статистичної інформації;

групування наборів даних за темами (галузями статистики);

візуалізація у вигляді графіків і гістограм за обраними параметрами (показники, класифікації, територія і період);

збереження обраної статистичної інформації в розділ «Мої набори» для швидкого доступу в майбутньому;

поширення скріншотів з візуалізованою офіційною державною статистичною інформацією через месенджери і соціальні мережі.

Додаток доступний двома мовами: українською та англійською. Він дозволяє отримувати дані з наборів даних Держстату, розміщених на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних data.gov.ua. За словами Немчинова, зараз там доступна інформація з 2015 року.