Держслужба зайнятості: рівень безробіття в Україні зростає

19:28 21 жовтня Київ, Україна

Протягом січня-вересня 2020 року: 1 млн українців мали статус зареєстрованого безробітного; 473 тис. громадян знайшли роботу за сприяння служби зайнятості, з них - 291 тис. зареєстрованих безробітних; 888 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю.

Повідомляє пресслужба Держслужби зайнятості.



Відзначається, що 673 тисячі вакансій були в базі даних служби зайнятості.



Лідером за кількістю працевлаштованих за 9 місяців поточного року громадян традиційно є сільське господарство (35%), далі - переробна промисловість і торгівля (16% і 15% відповідно).



При цьому з початку дії карантину, з 12 березня по 30 вересня: 504 тис. українців отримали статус зареєстрованого безробітного; 324 тис. громадян були працевлаштовані, з них - 223 тис. - безробітних; 428 тис. людей стали отримувати допомогу по безробіттю; 396 тис. вакансій було в базі даних служби зайнятості.



Станом на 21 жовтня на обліку в службі зайнятості перебувають 410 тис. безробітних, 347 тис. з них отримують допомогу по безробіттю; а 67 тис. вакансій є в базі даних служби зайнятості.



Також наголошується, що в центри зайнятості підприємці подали майже 223,7 тис. пакетів документів, з них 195,45 тис. - ФОП, які є застрахованими особами.



"Це дозволило здійснити виплати і зберегти робочі місця для 370,7 тисячі громадян, з них 181,6 тис. - ФОП", - відзначають в Держслужбі зайнятості.



Відзначимо, що за даними Держстату в другому кварталі 2020 року рівень безробіття відносно всього працездатного населення виріс з 8,6% до 9,9%, або 1,7 млн осіб.