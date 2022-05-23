Держпродспоживслужба розпочала ревізію АЗС

11:51 23 травня Киев, Украина

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів розпочала ревізію автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.


Про це повідомляє пресслужба відомства.
 
"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням прем'єр-міністра України, Головним управлінням Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб'єктів господарювання, які працюють на роздрібному ринку палива", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо реалізовувалося по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня, реалізація пального на АЗС не здійснюється.

Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.