Держпродспоживслужба розпочала ревізію АЗС



Про це повідомляє пресслужба відомства.

"За останні дні з усіх областей почали надходити повідомлення про надмірно завищені ціни, відсутність розрахункових документів, відмову у вільному виборі засобів розрахунку тощо. За дорученням прем'єр-міністра України, Головним управлінням Держпродспоживслужби спільно з військовими адміністраціями, Національною поліцією та податковою розпочато проведення перевірок суб'єктів господарювання, які працюють на роздрібному ринку палива", - йдеться у повідомленні.