Держпродспоживслужба розпочала ревізію АЗС

Державна служба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів розпочала ревізію автозаправних станцій через скарги на зростання цін на пальне.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зокрема, у Чернівецькій області перевірили п'ять АЗС компанії "ПП-Ойл", де дизельне паливо реалізовувалося по 70 гривень за літр. За підсумками перевірки станом на 22 травня, реалізація пального на АЗС не здійснюється.
Держпродспоживслужба нагадує, що завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии