Держпродспоживслужба: 23% шкільних меню не відповідають нормам ВООЗ

15:55 27 квітень Київ, Україна

Результати реформи шкільного харчування, яка стартувала на початку поточного року, школярі зможуть відчути не раніше 1 вересня.

Про це повідомляє Держпродспоживслужба.



Під час семінару з Європейським регіональним бюро ВООЗ глава відомства Владислава Магалецька заявила, що Держпродспоживслужба з початку року проаналізувала 3,5 тисячі щоденних шкільних меню. У 800 випадках (23%) виявлено порушення норм здорового харчування.



Торішні перевірки показали, що в кожному другому закладі середньої освіти були порушення, пов'язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою тощо.

"2021 - це рік реформи шкільного харчування. З 1 січня діє новий Санітарний регламент для установ загальної середньої освіти. Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року - нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року", - йдеться в повідомленні.

Новим Санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів і готових страв, які можна пропонувати дітям. Наприклад, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру і жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВООЗ. Встановлено групи харчових продуктів, які повинні бути в щоденному шкільному раціоні учнів (злакові, овочі, фрукти і ягоди, молочні продукти).