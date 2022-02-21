Держприкордонслужба запевнила: кордони під контролем

08:36 21 лютий Київ, Україна

У зв'язку з ризиками вторгнення Росії ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, у тому числі на ділянці в межах Чорнобильської зони відчуження.



Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



Прикордонники не фіксували перетин кордону. Водночас у рамках спільних військових навчань Білорусі та РФ не виключено переміщення техніки поряд із державним кордоном України.



Охоронці кордону запевнили, що уважно стежать за кордоном, а також за діями на суміжній території. Для моніторингу ситуації працює патрульна авіація та використовуються безпілотники.



Держприкордонслужба закликає всіх не вірити провокаційній інформації з російських джерел ЗМІ та ретельно її перевіряти.



Закликає не панікувати і начальник поліції Київської області Андрій Небітов, котрий у неділю, 20 лютого, відвідав Чорнобильську зону та перевірив несення служби правоохоронцями.



«Ми продовжуємо нести службу у посиленому варіанті у Київській області, а особливо – у прикордонних районах. Хочеться зазначити, що разом із поліцією пліч-о-пліч стоять Національна гвардія, Державна прикордонна служба та Збройні сили України. Єдність силовиків у дії!» – розповів Андрій Небітов.



За його словами, до Чорнобильської зони жодна військова техніка з Білорусі не входила. Інформація, яка розповсюджується в деяких ЗМІ щодо можливого перетину кордону військовою технікою, не підтвердилася.