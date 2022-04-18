Держпідтримка внутрішнім переселенцям: дітям – 3 тисячі, дорослим – 2

09:26 18 квітня Київ, Україна

Громадяни, які постраждали через війну та втратили своє житло, отримають від держави фінансову підтримку.

Про це у неділю, 17 квітня, президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні.



Зокрема, президент зазначив, що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. Так, кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це дві тисячі гривень на дорослого та три тисячі гривень на дитину. Оформити допомогу можна у найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже з середи – у "Дії".



Також уряд облаштовує спеціальні пункти для забезпечення тимчасового проживання людей та надання грошової допомоги на залізничних станціях та вокзалах.



Президент нагадав, що продовжується збір заяв через "Дію" з приводу зруйнованого або пошкодженого житла.



"Необхідно обов'язково подавати заяви, якщо втратили квартиру, будинок або пошкоджені обстрілами", - нагадав він.



Володимир Зеленський також закликав роботодавців намагатись залучати переселенців до роботи.



"Зараз кожне збережене та додаткове робоче місце – це допомога захисту держави у війні. На кожного переселенця, якого бізнес бере на роботу, підприємство отримає від держави співфінансування витрат на оплату його праці. Це 6 тисяч 500 гривень. Заяву можна подати на порталі Дія, - зазначив він.