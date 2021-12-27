Держкосмос розповів про $1,9 млн, необхідних для запуску українського супутника "Січ"

12:26 19 квітень Київ, Україна

До кінця поточного року з американського майданчика SpaceX запланований запуск українського супутника "Січ 2-30 (2-1)". Повна вартість даної операції складе 1,99 мільйона доларів.

Про це повідомила народний депутат від фракції "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк в своєму Telegram.



Зазначено, що супутник планується запустити до кінця 2021 року.



Василевська зазначила, що попередня українська розробка - космічний супутник "Либідь" - зберігається в напівготовому стані на російському підприємстві "Інформаційні супутникові системи" в Красноярську.

"На його створення Україна взяла кредит 292 млн євро, який виплачувала протягом 10 років. А в 2014 році працівники НАБУ виявили, що частина цих коштів розкрадена чиновниками "Укркосмоса", - додала парламентарій.

Нагадаємо, раніше Тафтай заявив, що в цей час український супутник "Січ" зібраний і проходить випробування. Україна планує запустити на орбіту Землі з пускового майданчика SpaceX в грудні 2021 року.