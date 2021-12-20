Держкіно оголосило про початок відбору на "Чілдрен Кінофест"

09:02 16 березень Київ, Україна

П'ятий конкурс короткометражних фільмів, знятих дітьми, "Чілдрен Кінофест" почав відбір, до участі допускаються молоді люди у віці від 7 до 14 років.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства України з питань кіно в Фейсбуці, передає Укрінформ.

"До участі в конкурсі приймаються стрічки, створені молодими людьми у віці від 7 до 14 років. Фільми повинні бути тривалістю від однієї до восьми хвилин, без жанрових і тематичних обмежень", - відзначають в Держкіно.

Крім цього, повідомляється, що для подачі роботи на конкурс потрібно завантажити готове відео на один з безкоштовних онлайн сервісів і заповнити заявку на сайті фестивалю. Кожен учасник може подати на конкурс до п'яти робіт. Вони приймаються до 4 травня 2021 року.



В цьому році в журі конкурсу - режисери Анатолій Лавренишин, Ірина Цілик та Наріман Алієв.



У 2021 році конкурс змінює правила і зосереджується на відборі виключно художніх фільмів. Також запроваджено поділ на ігрові фільми і анімацію - для кожної з цих категорій впроваджуються окремі грошові призи. Це дозволить конкурсу представити глядачам і журі в два рази більше робіт молодих авторів, а також оголосити більше переможців.



Переможці конкурсу будуть названі 6 червня 2021 року під час церемонії закриття фестивалю за участю юних авторів фільмів. Автор найкращого українського дитячого фільму отримає почесний диплом і нагороду в розмірі 15 тисяч гривень, приз глядацьких симпатій складе вісім тисяч гривень, а творці кращих дитячих ігрових і анімаційних фільмів в категоріях 7-10 та 11-14 років будуть нагороджені дипломами і отримають по чотири тисячі гривень.



Восьмий "Чілдрен Кінофест" відбудеться з 28 травня по 6 червня 2021 року в більш ніж 20 містах України. Фестиваль проходить за підтримки Державного агентства з питань кіно.