Гірськолижний курорт Буковель закритий на два тижні

Пандемія коронавірусу вносить свої правила і обійти їх не вийде. Якщо хтось думав, що на свіжому гірському повітрі інфекція не пристане, то він сильно помилявся. Як повідомив на своєму сайті у Facebook популярний гірськолижний курорт Буковель, він буде закритий на карантин в період з 13 по 27 березня.
Зокрема, в цей період буде обмежений в'їзд громадянам, що прямують в Поляницю (в тому числі в туристичний комплекс Буковель) з розважальною, спортивною та іншою метою, що передбачає відпочинок.
Нагадаємо, 11 березня учасники протесту заблокували Буковель. Підприємці Прикарпаття заявляли, що якщо джерелом поширення коронавірусу є курорт Буковель, то потрібно терміново його закрити.
А напередодні в Івано-Франківській ОДА заявили, що курорт Буковель закривається на карантин. Влада пообіцяла виставити блок-пости. У район пускатимуть тільки місцевих жителів і працівників підприємств.
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