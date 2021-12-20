Гірськолижний курорт Буковель закритий на два тижні

08:35 14 березень Київ, Україна

Пандемія коронавірусу вносить свої правила і обійти їх не вийде. Якщо хтось думав, що на свіжому гірському повітрі інфекція не пристане, то він сильно помилявся. Як повідомив на своєму сайті у Facebook популярний гірськолижний курорт Буковель, він буде закритий на карантин в період з 13 по 27 березня.

"Регіональна комісія з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій під керівництвом голови Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука постановила з 13 до 27 березня визначити село Поляниця територією з обмеженим в'їздом", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в цей період буде обмежений в'їзд громадянам, що прямують в Поляницю (в тому числі в туристичний комплекс Буковель) з розважальною, спортивною та іншою метою, що передбачає відпочинок.

"Адміністрація ТК Буковель обіцяє докласти всіх зусиль, щоб забезпечити гостей можливостями для отримання придбаних в цей період послуг після 27 березня", - заявили в пресслужбі і попросили поставитися до ситуації з розумінням.

Нагадаємо, 11 березня учасники протесту заблокували Буковель. Підприємці Прикарпаття заявляли, що якщо джерелом поширення коронавірусу є курорт Буковель, то потрібно терміново його закрити.

А напередодні в Івано-Франківській ОДА заявили, що курорт Буковель закривається на карантин. Влада пообіцяла виставити блок-пости. У район пускатимуть тільки місцевих жителів і працівників підприємств.