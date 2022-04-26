Гора-вбивця К2 вперше підкорилася українці

15:53 27 липня Київ, Україна

Українка Ірина Галай підкорила найскладнішу і небезпечну вершину в світі К2 (Чогорі), рівень смертності при сходженні на яку становить 23 відсотки.

Сьогодні о 8:42 за місцевим часом Ірина Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі К2 (Чогорі). Висота К2 - 8611 метрів, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв.



Відзначається, що через надзвичайну складність сходження К2 також називають дикої горою, а в світі альпіністів - "горою-вбивцею".



Рівень смертності при сходженні на К2 становить рекордні 23 відсотки. Сходження кожного четвертого альпініста на К2 закінчувалося трагедією.



Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися тільки професіонали, вона стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2.



Разом з Іриною Галай на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски.



Третій учасник експедиції - фотограф, уродженець Коломиї Назарій Кривошеєв чекає Ірину і Дмитра в базовому таборі, який розташований на висоті 6800 метрів.