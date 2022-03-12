Google додасть повідомлення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android

Компанія Google у співпраці з українським урядом впроваджує систему оповіщення про повітряну тривозу для всіх телефонів на ОС Android в Україні. Також біженці картами Google зможуть знайти собі житло.
Про це повідомляється у блозі Google від 10 березня.
Система базується на механізмі попередження про землетруси, пояснив віце-президент з інженерії Android Дейв Бьорк.
Вводити оновлення почали 11 березня – українські Android-смартфони отримають його за кілька днів.
Дані про повітряну тривогу Google братиме з української державної системи попередження.
З сьогоднішнього дня всі бажаючі надати допомогу в гуманіторній катастрофі в Україні можуть публікувати свої координати на картах Google.
Вводити оновлення почали 11 березня – українські Android-смартфони отримають його за кілька днів.
Дані про повітряну тривогу Google братиме з української державної системи попередження.
З сьогоднішнього дня всі бажаючі надати допомогу в гуманіторній катастрофі в Україні можуть публікувати свої координати на картах Google.
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