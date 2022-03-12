Google додасть повідомлення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android

12:46 12 березня Київ, Україна

Компанія Google у співпраці з українським урядом впроваджує систему оповіщення про повітряну тривозу для всіх телефонів на ОС Android в Україні. Також біженці картами Google зможуть знайти собі житло.



Про це повідомляється у блозі Google від 10 березня.

"На жаль, мільйони людей в Україні зараз покладаються на сповіщення про авіаудари, щоб спробувати дістатися безпечного місця. На прохання та за сприяння уряду України ми розпочали впровадження системи швидкого сповіщення про повітряну тривозу для телефонів Android в Україні", - додали в Google.

Система базується на механізмі попередження про землетруси, пояснив віце-президент з інженерії Android Дейв Бьорк.



Вводити оновлення почали 11 березня – українські Android-смартфони отримають його за кілька днів.



Дані про повітряну тривогу Google братиме з української державної системи попередження.



З сьогоднішнього дня всі бажаючі надати допомогу в гуманіторній катастрофі в Україні можуть публікувати свої координати на картах Google.