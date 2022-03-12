Google додасть повідомлення про повітряну тривогу для всіх телефонів на Android

12:46 12 березня Київ, Україна

Компанія Google у співпраці з українським урядом впроваджує систему оповіщення про повітряну тривозу для всіх телефонів на ОС Android в Україні. Також біженці картами Google зможуть знайти собі житло.

 

Про це повідомляється у блозі Google від 10 березня.
"На жаль, мільйони людей в Україні зараз покладаються на сповіщення про авіаудари, щоб спробувати дістатися безпечного місця. На прохання та за сприяння уряду України ми розпочали впровадження системи швидкого сповіщення про повітряну тривозу для телефонів Android в Україні", - додали в Google.
Система базується на механізмі попередження про землетруси, пояснив віце-президент з інженерії Android Дейв Бьорк.

Вводити оновлення почали 11 березня – українські Android-смартфони отримають його за кілька днів.

Дані про повітряну тривогу Google братиме з української державної системи попередження.

З сьогоднішнього дня всі бажаючі надати допомогу в гуманіторній катастрофі в Україні можуть публікувати свої координати на картах Google.
"Ми всі бачили фотографії гуманітарної катастрофи, що розгортається в Україні". Щоб допомогти зростаючій кількості біженців у регіоні, ми розробляємо способи, щоб підприємства позначали, якщо вони надають послуги біженцям.
Починаючи з сьогоднішнього дня, власники готелів у сусідніх з Україною країнах можуть вказувати у профілі своєї компанії, чи пропонують вони безкоштовне чи пільгове проживання для біженців. А місцеві підприємства можуть розміщувати повідомлення у профілі своєї компанії у Пошуку та на Картах, щоб пропонувати різні послуги та допомогу біженцям з України», – додали в компанії.