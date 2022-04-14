Ожеледиця: в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

10:09 18 листопада Київ, Україна

У Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях найбільш складна ситуація на дорогах через ожеледицю, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила I ("жовтий") рівень небезпеки.
 
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Поради водіям під час ожеледиці:
  • дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу і ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.