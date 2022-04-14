Ожеледиця: в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

10:09 18 листопада Київ, Україна

У Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях найбільш складна ситуація на дорогах через ожеледицю, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила I ("жовтий") рівень небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Поради водіям під час ожеледиці: