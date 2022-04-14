Ожеледиця: в Україні оголосили "жовтий" рівень небезпеки

У Київській, Житомирській, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях найбільш складна ситуація на дорогах через ожеледицю, Державна служба України з надзвичайних ситуацій оголосила I ("жовтий") рівень небезпеки.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Поради водіям під час ожеледиці:
- дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу і ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі