Голлівудські зірки жертвують на підтримку України 3 млн доларів

10:41 04 березень Київ, Україна

Зіркове подружжя жертвує $3 млн для України, а голлівудська актриса пишається, що вона є українкою.

Міла Куніс та Ештон Катчер записали відео, де Міла сказала, що вона пишається бути українкою, а її чоловік додав, що пишається бути одруженим з українкою. Пара планує пожертвувати 3 мільйони доларів на гуманітарну допомогу Україні. Крім того, вони самі збирають кошти, щоб передати їх Україні. Йдеться про 30 мільйонів доларів.



Також нас підтримали зірки кінематографа Райан Рейнольдс та його дружина Блейк Лайвлі, перерахувавши $1млн на допомогу українським біженцям, які рятуються від війни після російського вторгнення.



Під час церемонії вручення іменної зірки на Алеї слави зірка Шерлока Бенедикт Камбербетч у своїй промові висловив підтримку українцям, назвавши російське вторгнення «ідіотизмом». Майкл Дуглас, американський актор та продюсер, висловив підтримку символічним елементом костюма.



Джеред Лето підтримував нас у 2014 році, коли отримував Оскар, та підтримує сьогодні. Фронтмен The Rolling Stones Мік Джаггер та один із легендарних «бітлів» Пол Маккартні продемонстрували свою підтримку Україні та закликали допомагати українцям у важкі часи російської агресії.