Ярмоленко на Євро забив найкращий гол в історії збірної України

15:11 10 грудень Київ, Україна

Гол, який забив атакуючий півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко у ворота збірної Нідерландів на чемпіонаті Європи, став найкращим за 30-річну історію національної команди.

Голосування проводилось Українською асоціацією футболу.



За м'яч, що забив Ярмоленко, проголосувало 60% уболівальників. Тоді Андрій скоротив рахунок у матчі (1:2), а загалом Нідерланди перемогли – 3:2.



Тренер Андрій Шевченко, який керував збірною на Євро-2020, своїм голом у ворота збірної Росії 1999 року посів друге місце. За нього свої голоси дали 31% фанів. Нападник відзначився на останніх хвилинах зустрічі (1:1) та Україна потрапила до плей-офф чемпіонату Європи.



На третьому рядку з 9% голосів опинився Сергій Ребров. Йому вдалося вразити ворота з далекої відстані у матчі чемпіонату світу 2006 року із Саудівською Аравією (4:0)