"Гойда, орки": гурт Ногу свело презентував новий антивоєнний кліп

17:43 17 листопада Київ, Україна

Група "Ногу свело!" 17 листопада презентувала мультиплікаційний кліп на пісню "Гімн приречених" ("Гойда, орки"), кліп був створений російським мультиплікатором-опозиціонером Олегом Куваєвим, якого знають як автора легендарного мультсеріалу "Масяня".



У досить моторошній відеороботі зобразили кривавого президента росії володимира путіна, який віщає з екранів телевізорів з брудними від крові руками та обличчям.

Лідер гурту Макс Покровський прокоментував прем'єру: "Для мене, як для професіонала, найвищою оцінкою цієї пісні є той факт, що Олег Куваєв відгукнувся на пропозицію про колаборацію та створив свій шедевр. До речі, із позитивних персонажів там лише Масяня та Макс, хоча з приводу другого не мені вирішувати”.



У кліпі також можна зустріти мультиплікаційні версії відомих пропагандистів. Зокрема, маргариту У кліпі також можна зустріти мультиплікаційні версії відомих пропагандистів. Зокрема, маргариту симоньян та дмитра кисильова, які зомбують росіян через екран

Крім того, у кліпі показали низку артистів, які відкрито підтримали путінський режим та кровопролитну війну в Україні. Їх у пісні називають "скоморохами". Окрему увагу приділили одіозному акторові івану охлобистіну. Його лякаючі і водночас безглузді крики "Гойда" на концерті в москві на честь анексії росією частини українських територій стали приспівом треку, а самого путініста зобразили моторошним монстром.